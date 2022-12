Nieuwe borstreconstructie bij kanker vanaf komend jaar vergoed

Een nieuwe manier van het reconstrueren van borsten met eigen vetcellen wordt vanaf 1 januari volgend jaar opgenomen in de basisverzekering, zo meldt het Zorginstituut. Het instituut verwacht dat jaarlijks tussen de 600 en 900 vrouwen die door borstkanker of ter voorkoming ervan hun borsten hebben laten verwijderen in aanmerking komen voor de ingreep.

Bij autologe vettransplantatie (AFT), oftewel lipofilling, wordt eerst de huid op de plek van de borst opgerekt. Dat moet met een speciale bh, die minimaal 10 uur per dag moet worden gedragen. Vervolgens wordt in meerdere operaties met vetcellen uit het eigen lichaam een nieuwe borst opgebouwd. Omdat het dragen van de speciale bh “behoorlijk wat discipline vergt en er ook meerdere operaties nodig zijn om de nieuwe borst of borsten met vetcellen op te bouwen, zal lipofilling niet de keuze zijn van iedere vrouw die ervoor in aanmerking komt”, zo concludeert het Zorginstituut.

Na een borstamputatie hebben vrouwen de mogelijkheid om een hersteloperatie te laten uitvoeren, legt de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC) uit. Dat kon al met implantaten, of met een grote transplantatie van vet en huid van de buik, bil of benen. Het nadeel van die laatste ingreep is volgens chirurg Andrzej Piatkowski van de NVPC dat in een zware operatie een grote klomp vet in één keer wordt verplaatst. Daarbij ontstaat een flink litteken op de plek waar het vet wordt weggehaald. De nieuwe ingreep is minder belastend voor de patiënt, doordat middels liposuctie telkens kleine hoeveelheden vet worden weggezogen en terug gespoten. Nog een voordeel: ook vrouwen die relatief weinig vet op hun lijf hebben komen ervoor in aanmerking. Piatkowski: “Slanke dames, zonder buikje, vielen eerder buiten de boot. Voor hen was er alleen een prothese.”

De afgelopen jaren werd onderzoek gedaan naar de methode, onder leiding van het Maastricht UMC+. De onderzoekers, onder wie Piatkowski, vergeleken 91 patiënten die een reconstructie met eigen vetweefsel ondergingen met 80 patiënten die een implantaat kregen. De eerste groep was nadien tevredener met de borsten en voelde zich fysiek beter. Volgens het Zorginstituut is met de studie aangetoond dat lipofilling een effectieve behandeling is voor vrouwen die door borstkanker of uit voorzorg hun borsten hebben laten verwijderen.