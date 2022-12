Premier Aruba: elk welgemeend excuus is altijd welkom

Aruba aanvaardt de excuses die premier Mark Rutte maandag heeft uitgesproken voor het Nederlandse slavernijverleden. “Elk welgemeend excuus is altijd welkom”, zei premier Evelyn Wever-Croes. Ze zei dat ze Nederland “erkentelijk is voor de eerste stap”, maar herhaalde wat Rutte ook zei: “vandaag mag geen punt zijn, maar een komma.”

Wever-Croes noemde de excuses “een keerpunt in de geschiedenis binnen het koninkrijk. We hebben nu de kans om op collectieve wijze en als gelijkwaardige landen aan een betere toekomst te werken.”

Volgens de premier betekenen de excuses dat “tot slaaf gemaakte Arubanen met terugwerkende kracht worden erkend als mensen die het recht hadden vrij te zijn. Ze hadden het recht op vrijheid en zelfbeschikking en dat werd hun ontnomen. Ze worden erkend als slachtoffers van misdaad tegen de mensheid.” Wever-Croes vindt dat “slavernij geen bron van schaamte mag zijn, maar een bron van trots en kracht. Onze voorouders verdienen het om erkend te worden”.

Wever-Croes had ook kritiek op de aanloop naar de excuses. “Dit gedeelde verleden zorgt tot op de dag van vandaag voor wrijving binnen het koninkrijk. Nu hadden we onenigheid over de datum van 19 december. We werden hiermee overvallen toen we nog geen twee maanden geleden van het voornemen op de hoogte werden gesteld, zonder overleg met de betrokkenen en zonder dat we er zelf klaar voor waren.”

De premier voegde eraan toe: “Het had ook onze voorkeur de excuses op te schuiven naar 1 juli volgend jaar, en dat we nauwer betrokken zouden zijn geweest bij het proces.” Ze wil dat Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Suriname betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Namens de Nederlandse regering was staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) naar Aruba gegaan.