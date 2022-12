Premier Sint Maarten: excuses moeten inhoud hebben

Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten vindt dat er pas sprake kan zijn van excuses met inhoud als goed onderzocht is hoe kolonialisme kon gebeuren, wie daar allemaal door zijn getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo’n onderzoek moet geleid worden door bewoners van gebieden die vroeger tot de Nederlandse koloniën behoorden, zoals Sint Maarten. “Wij moeten een leidende rol hebben in de discussie en dan kan pas bepaald worden welke actie vanuit de Nederlandse regering nodig is”, aldus Jacobs in een reactie op de toespraak van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kuipers herhaalde een deel van de toespraak van premier Rutte en voegde daar in zijn eigen woorden nadrukkelijk aan toe hoezeer Nederland zich schaamt voor het koloniale verleden. Kuipers maakte geen excuses, want Jacobs had al laten weten dat ze die niet zou accepteren. Ze wees excuses op termijn maandag niet af, maar verbond daar wel de nodige voorwaarden aan. Zo vindt ze dat de Nederlandse verontschuldigingen zich veel verder moeten uitstrekken dan alleen tot de voormalige koloniën. Onder meer het Afrikaanse continent verdient excuses van Nederland, want daar is onnoemelijk veel leed aangericht door Nederlandse slavenhandelaren, zei zij.

Kuipers benadrukte maandag dat Nederland en Sint Maarten samen de geschiedenis van het koloniale verleden moeten gaan schrijven. “Nederland heeft de plicht om die geschiedenis levend te houden, want het behoort tot ons culturele erfgoed”, aldus de bewindsman. “We moeten die pijnlijke en beschamende verhalen delen, zodat de impact van wat er is gebeurd altijd duidelijk blijft. Alleen dan kunnen we elkaar begrijpen. We delen niet alleen vandaag, maar ook ons verleden en de toekomst.”

Jacobs verwees in haar reactie nog naar de rellen bij de sinterklaasintocht in Staphorst, waar demonstranten tegen Zwarte Piet werden belaagd. “In Nederland bestaat eeuwen na de afschaffing van de slavernij nog steeds discriminatie en racisme. Daar zijn excuses vandaag niet voldoende voor. Daarom heb ik daar gemengde gevoelens over, al zie ik wel echte betrokkenheid.” Jacobs pleitte ervoor dat de koning tijdens een bezoek aan Sint Maarten zelf zijn spijt komt betuigen.