Rechtbank oordeelt over inreisverbod complotdenker David Icke

De rechtbank in Haarlem doet maandag om 15.00 uur uitspraak in het kort geding over het inreisverbod dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft opgelegd aan David Icke. De Britse antisemitische complotdenker wil dat het inreisverbod van tafel gaat.

Icke zou op 6 november spreken op een demonstratie van anti-overheidscoalitie Samen voor Nederland in Amsterdam. Maar daags daarvoor werd hem voor twee jaar de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, inclusief Nederland.

Volgens de landsadvocaat waren er meer dan genoeg concrete aanwijzingen dat Icke een potentiĆ«le dreiging was voor de openbare orde en daarmee mocht de IND hem een inreisverbod opleggen. Volgens jurist Jeroen Pols, die Icke bijstaat, vormt het “een ontoelaatbare inmenging van het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting”. Dat de Brit nu twee jaar geen toegang meer heeft tot de 26 landen in het Schengengebied vinden Pols en Icke “buitenproportioneel”. De man kan niet reizen om toespraken te houden of tijdens de kerstdagen zijn schoonfamilie in Nederland bezoeken.

Het verbod is gebaseerd op een rapport van de politie Amsterdam en een dreigingsbeeld van de NCTV. Daaruit zou blijken dat de komst van Icke zou zorgen voor “spanningen voor de openbare orde” door onder meer de aanwezigheid van tegendemonstranten en de oproep tot geweld tegen Icke.

De Britse complotdenker vermoedt dat de Nederlandse regering hem weigerde omdat hij een boodschap zou verspreiden die de overheid niet wil laten horen. Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.