Rutte erkent dat aanloop naar excuses beter had gekund

Premier Mark Rutte erkent dat “de aanloop naar deze dag beter had gekund”, zei hij in het Nationaal Archief in Den Haag waar hij maandag excuses voor het Nederlandse slavernijverleden aanbood. De afgelopen maanden verliep met veel “ruis”, zei het kabinet eerder.

De plannen voor excuses lekten vorige maand uit, met veel verontwaardiging van verschillende belangengroepen tot gevolg. Zij vonden onder meer dat de gekozen datum van 19 december te weinig symbolische betekenis had en pleitten ervoor dat de excuses op 1 juli zouden komen. Dan is het exact 150 jaar geleden dat de slavernij volledig tot een einde kwam. Ook waren organisaties verbolgen dat zij niet waren betrokken bij de voorbereidingen voor het moment.

Als antwoord op de verontwaardiging organiseerde het kabinet twee gesprekken op het Catshuis met belangengroepen. Ondanks bezwaren van de groepen bleef 19 december wel als datum staan. Een aantal Surinaamse stichtingen probeerde tevergeefs via de rechter af te dwingen dat het kabinet niet op de 19e december excuses zou aanbieden.

Ook in de Tweede Kamer klonk afkeuring over de gang van zaken. Pas na 19 december debatteert de Kamer over de kwestie.