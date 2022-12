Brandt Corstius wil ellende achterlaten en gesprek met Van Dam

Jelle Brandt Corstius heeft tv-producent Gijs van Dam, die hij beschuldigt van seksueel misbruik in 2002, opgeroepen samen in gesprek te gaan. “Ik denk dat hij daar ook het meeste baat bij heeft”, zei Brandt Corstius donderdagavond in zijn laatste woord van zijn strafzaak die tot in de avond duurde.

“Sinds MeToo is mijn leven als een olietanker van koers veranderd”, zei de journalist, die eerder op de dag een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur tegen zich hoorde eisen voor smaad. “Ik verwacht geen herstel van mijn reputatie”, zei hij, doelend op de reacties die hij krijgt op sociale media. “Om de tanker weer terug op koers te krijgen, daar is te veel voor gebeurd. Het is nu belangrijker dat ik een stap dichterbij ben om de ellende achter me te laten.”

Brandt Corstius nam uitgebreid de tijd voor zijn slotwoorden, waarbij hij meermaals de tranen van zijn wangen veegde. “Het verwerken van seksueel geweld is een rommelig proces. Het is niet dat je direct kwaad en verdrietig bent en dat het steeds minder wordt. Ik heb jarenlang niet aan het voorval gedacht”, vertelde de journalist, doelend op de in zijn ogen ongewilde seks in het Kurhaus, na een uitzending van Barend en Van Dorp waar ze beiden werkten. Hij zei dat de herinneringen daaraan boven kwamen in de zomer van 2015 toen hij filmde in het oosten van Oekra├»ne. “Ik zat de hele dag op de site van de New York Times en las elk bericht over Bill Cosby, terwijl om me heen de bommen en granaten vielen.”

Brandt Corstius leerde dat 60 procent van de mannelijke slachtoffers van seksueel geweld jaren later posttraumatische stressstoornissen krijgen. “Dat verklaart de nachtmerries die ik jarenlang heb gehad.” In zijn dromen “voel ik precies wat ik voelde in het Kurhaus”.

Hij vertelde waarom hij in 2017 besloot in de golf van de #MeToo-verhalen een persoonlijk artikel in Trouw te publiceren, hoe dat als een plicht voelde om “andere gevallen misschien te voorkomen” en andere mannelijke slachtoffers te bewegen direct aangifte te doen in plaats van vijftien jaar te wachten. En hoe spannend hij dat vond. Hij noemde de naam van Van Dam niet in Trouw. Die heeft zelf zijn identiteit prijsgegeven door in de talkshow Pauw te gaan zitten, redeneert Brandt Corstius.

Hij zegt nu te vrezen dat zijn stuk in Trouw een averechts effect heeft gehad “net als het effect van deze rechtszaak”, als slachtoffers van seksueel geweld minder makkelijk naar buiten durven te treden.

De rechtbank doet op 18 januari uitspraak.