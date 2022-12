Vreemdelingenkamer rechtbank besluit over nareizigers

De vreemdelingenkamer van de rechtbank in Breda beslist donderdag of een Turkse politiek vluchteling zijn gezin naar Nederland mag halen. Dat is in Kirgiziƫ en moet vanwege de nareisbeperking van het kabinet een half jaar wachten voor het zich bij de man kan voegen, tenzij hij eerder een woning vindt.

Het kabinet besloot in augustus een vertraging in te stellen van de gezinshereniging, met het idee om daarmee de instroom van asielzoekers te beperken. De tijdelijke maatregel houdt in dat familieleden eerst een half jaar moeten wachten voordat ze zich bij een statushouder mogen voegen. Doordat gezinsleden later naar Nederland komen, bespaart dat plekken in de overvolle asielopvang, is de gedachte.

Begin deze maand oordeelde de voorzieningenrechter in de zaak van een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning had gekregen, dat haar gezinsleden meteen moeten worden toegelaten in Nederland. Zij hoefden niet eerst een half jaar te wachten. In het geval van de Syrische vrouw had de rechter “geen uitspraak gedaan over de nareismaatregel als totaal”, volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Daarom hield de staatssecretaris vast aan de maatregel.

De zaak in Breda donderdag geldt als bodemprocedure en die uitspraak moet wel worden gezien als een definitieve rechterlijke uitspraak. Toch kan de Staat nog in de beroep bij de Raad van State. “Je moet het per zaak bekijken”, aldus een woordvoerder van de staatssecretaris.