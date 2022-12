Bewindspersonen gaan integriteit trainen en erover praten

Kabinetsleden moeten voortaan zelf actief aan de slag met het vraagstuk integriteit. Ze krijgen jaarlijks een training over mogelijke dilemma’s, zoals het aannemen van geschenken, nevenwerkzaamheden en het gebruik van overheidsmiddelen. Daarna zullen ze erover spreken in de ministerraad. Ook kunnen ze straks een beroep doen op een vertrouwenspersoon als ze ergens mee zitten dat kan raken aan hun betrouwbaarheid en eerlijkheid, meldt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Het zijn nieuwe onderdelen van een vrijdag gepubliceerde gedragscode, waarin ook veel oude regels en uitgangspunten zijn gebundeld. Volgend jaar wordt bekend wie de vertrouwenspersoon wordt en wat de bevoegdheden en taken worden.

“Van de overheid wordt verwacht dat ze open en betrouwbaar is, met integere ambtenaren en bestuurders. Dat is meer dan terecht. Hiermee staat of valt immers het vertrouwen in onze democratie en dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Met de gedragscode bewindspersonen wordt voor iedereen duidelijk wat we verwachten van integere bewindspersonen”, aldus Bruins Slot.

Ook de jaarlijks terugkerende bespreking is belangrijk vindt ze. “Het is nodig dat we aan een cultuur werken waarin we integriteitsdilemma’s of twijfelgevallen open met elkaar kunnen bespreken. Een cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken als zich risico’s voordoen. De gedragscode is een mooi instrument waarmee we dat gesprek kunnen voeren”, aldus de minister.