Van Gennip wil wonen en werk arbeidsmigranten loskoppelen

Arbeidsmigranten die hun baan verliezen, zouden daardoor niet ook gelijk hun woning moeten kwijtraken. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) roept werkgevers daarom op niet te wachten op een wet die uitzendbureaus verplicht arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden te laten werken. De minister hoopt dat daarmee een einde komt aan de “ontzettend schrijnende” omstandigheden van arbeidsmigranten.

“Werkgevers kunnen nu al heel veel stappen zetten voordat de wet er is. Zij hoeven niet op de Arbeidsinspectie te wachten”, zei Van Gennip voorafgaand aan de ministerraad.

Het wetsvoorstel verplichte certificering moet nog door Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. In 2024 moeten alle uitzendbureaus een certificaat aanvragen. Daarmee hoopt het kabinet een einde te maken aan malafide uitzendbureaus. De Arbeidsinspectie gaat handhaven op de certificeringsplicht.

Met de certificering wil het kabinet ook bereiken dat baan en huisvesting van elkaar worden losgekoppeld. “Als arbeidsmigranten hun baan verliezen, zijn ze vaak ook hun woning kwijt en gaan ze rondzwerven op straat. We moeten echt beter omgaan met arbeidsmigranten”, zegt Van Gennip.

Er worden al stappen in de goede richting gezet, vindt de minister, maar er moet in haar ogen meer gebeuren. Als het werk in Nederland er voor arbeidsmigranten op zit, moeten ze terug gaan naar hun land van herkomst.

Wezenlijker is dat de “discussie wordt gevoerd over wat voor economie we willen zijn en wat voor soort banen daarbij horen”, zegt Van Gennip. Distributiecentra bijvoorbeeld hebben veel arbeidsmigranten in dienst omdat Nederlanders daar niet willen werken. Wat haar betreft moet ook de vraag worden gesteld of je in Nederland wel distributiecentra voor heel Noord-Europa wilt hebben.

Ook wil ze de discussie aanjagen of het niet beter is om te investeren in automatiseren en robotiseren, dan telkens arbeidskrachten naar Nederland te halen om het werk te doen.