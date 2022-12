Reuzenrad in Enschede staat bijna twee uur stil, geen gewonden

In Enschede is de brandweer vrijdagavond uitgerukt vanwege een stilstaand reuzenrad in het Volkspark, waar op dat moment een kleine 30 mensen in gondels zaten. Bezoekers hebben bijna twee uur vastgezeten voordat zij door de brandweer konden worden bevrijd. Niemand raakte gewond.

De brandweer zegt het reuzenrad “zowel handmatig als mechanisch” weer in beweging te hebben gebracht. Twee personen moesten door de ambulance worden nagekeken, maar ook zij maken het goed.

Het reuzenrad staat deze en begin volgende maand in het Volkspark als Smakenrad, waar bezoekers een hapje kunnen eten aan boord van een van de gondels. Op de website valt te lezen dat “met een panoramisch uitzicht, op 70 meter hoogte” van een maaltijd te genieten valt.

Zaterdagochtend wordt onderzocht hoe het reuzenrad tot stilstand kon komen.