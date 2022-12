Animo voor bevolkingsonderzoek longkanker groter dan verwacht

De animo om mee te doen aan een bevolkingsonderzoek naar longkanker is een stuk groter dan verwacht, zegt onderzoeker Carlijn van der Aalst van het Erasmus MC in Rotterdam. Er meldden zich tot dusver tienduizenden mensen aan voor de proef, van wie er duizenden in aanmerking komen.

De precieze aantallen zijn nog niet bekend, maar duidelijk is dat er in de regio Amsterdam zeker vier keer zoveel mensen mee gaan doen als waar de onderzoekers op hadden gerekend. De proef is begonnen in de hoofdstad, maar er worden ook nog mensen in Bilthoven en Drachten uitgenodigd.

In totaal worden zo’n 400.000 mensen tussen de 60 en 79 jaar aangeschreven. Degenen die roken of hebben gerookt komen in aanmerking voor de proef met de screening op longkanker. Het bevolkingsonderzoek moet ervoor zorgen dat de ziekte eerder wordt opgespoord, wat levens kan redden. In het ‘proefonderzoek’, geleid door het Erasmus MC, wordt bekeken wat de beste manier is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met informatie over bevolkingsonderzoek.

Mensen met een lager inkomen en een praktische opleiding zijn vaker rokers dan mensen uit andere sociaal economische groepen, legt Van der Aalst uit. Voor andere bevolkingsonderzoeken, zoals dat naar darmkanker, komt echter die eerste groep juist minder vaak opdagen. Om te bepalen op welke manieren deze mensen beter bereikt kunnen worden, hebben de wetenschappers mensen in Amsterdam op verschillende manieren aangeschreven over het bevolkingsonderzoek naar longkanker.

Ze hebben een deel van de mensen een brief gestuurd met een uitgebreide uitleg over de screening en het onderzoek – de klassieke methode, aldus Van der Aalst. Andere mensen kregen een samenvatting in simpelere taal of een verwijzing naar een website waar de informatie op staat, maar ook een animatie waarin het onderzoek wordt uitgelegd. Of die versimpelde uitleg de reden is dat er zoveel mensen mee willen doen aan het onderzoek moet nog worden bekeken.

De eerste deelnemers hebben een scan gehad, maar in januari gaat de screening echt van start. De onderzoekers willen bepalen hoe vaak een scan van de longen nodig is: eens per jaar of eens per twee jaar. Het proefonderzoek loopt in meerdere Europese landen. In totaal zijn 26.000 deelnemers nodig om de resultaten betrouwbaar te maken. “Dat lijken we te gaan redden”, aldus Van der Aalst.