950 kilo kilo vuurwerk in beslag genomen bij controle langs A12

De politie heeft donderdag tijdens een controle langs de A12 950 kilo vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft tientallen wagens gecontroleerd bij Zevenaar. Of er mensen zijn aangehouden en in hoeveel voertuigen het vuurwerk is gevonden, is onbekend.

De politie meldt donderdag ook woensdag een man te hebben aangehouden na een vuurwerkvondst van 96 kilo in Leeuwarden. Agenten waren in een woning in de Vrijheidswijk na een melding van een conflict, toen ze het vuurwerk vonden. De man van 38 jaar uit de Friese hoofdstad werd daarop aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen.