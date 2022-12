Ongehoord Nederland in beroep tegen opgelegde sanctie

Ongehoord Nederland (ON!) gaat in beroep tegen de opgelegde sanctie door de NPO. Dat bevestigt de voorzitter van de aspirant-omroep Arnold Karskens aan het ANP. De NPO maakte donderdag bekend dat ON! een boete van 56.065,45 euro krijgt opgelegd, omdat ON! niet zou handelen “in overeenstemming met de publieke waarden” en niet voldoet aan “hoge journalistieke kwaliteitseisen”, aldus de Nederlandse publieke omroep.

In een reactie laat ON! weten dat de omroep zich “keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel door actieve deelname in alle overleggen” houdt. Volgens ON! liggen de andere omroepen juist dwars, omdat die niet met ON! willen samenwerken. Ook vindt de omroep dat de NPO zich met de sanctie “een tegenstander van een vrije en pluriforme pers in Nederland” toont.

Het handelen van Ongehoord Nederland heeft volgens de NPO een “enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep”. De NPO zegt de omroep meerdere malen te hebben aangesproken op het zich houden aan de regels, maar ON! geeft daar volgens de NPO geen gehoor aan “en interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht”.

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit doet de NPO nu nog niet. “Op dit moment ligt de focus erop dat ON! zich aan de regels houdt”, vult een woordvoerder aan.