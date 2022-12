Hilversum gelast vuurwerkshow af vanwege harde wind

Hilversum heeft twee vuurwerkshows voor zaterdagavond afgelast, vanwege de stormachtige wind die wordt verwacht. Het gaat om shows om 19.30 uur en om middernacht. Ook de rest van het oudejaarsprogramma komt te vervallen. De weerdiensten houden rekening met zware windstoten tijdens de jaarwisseling. Veel steden beslissen zaterdag, soms op het laatste moment nog, over het al dan niet doorgaan van vuurwerkshows.

De gemeente heeft dat zaterdagochtend besloten in overleg met de organisatie. Burgemeester Gerhard van der Top is teleurgesteld, maar volgens hem was er geen andere keuze. “Het was natuurlijk geweldig om na twee lange coronajaren weer de traditionele centrale vuurwerkshows te mogen organiseren op het marktplein om samen met inwoners van Hilversum de jaarwisseling te vieren.” Maar hij vindt het risico onder de slechte weersomstandigheden te groot.

“Het is voor alle betrokkenen teleurstellend, niet in de laatste plaats voor de inwoners van Hilversum zelf. Maar veiligheid gaat boven alles.” Het centrum van Hilversum was aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Eerder al trokken onder meer Zoetermeer en Apeldoorn de stekker uit de geplande vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling. Ook Den Haag gelastte de show bij de Hofvijver af vanwege het weer. In Den Haag zijn de traditionele vreugdevuren (Scheveningen en Duindorp) uit voorzorg al vrijdag afgestoken.