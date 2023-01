Ongeveer 100 reizigers uit China kregen zelftest op Schiphol

Ongeveer honderd mensen aan boord van een vliegtuig uit China hebben woensdag na aankomst op Schiphol zelftesten op het coronavirus aangeboden gekregen, en “nagenoeg iedereen” heeft de tests aangenomen. “Een handjevol zei nee en liep door”, aldus de GGD Kennemerland. De dienst houdt niet bij hoeveel mensen de tests daadwerkelijk uitvoeren en bij hoeveel van hen het coronavirus wordt aangetroffen.

Woensdag was de eerste dag waarop de zelftests werden uitgedeeld. De uitdeelteams stonden bij de gate van vlucht 811 van Xiamen Airlines, de enige vlucht van China naar Schiphol op woensdag. Het vliegtuig was om 15.06 uur geland vanuit de stad Xiamen. Mensen die op Amsterdam overstapten kregen geen zelftests aangeboden, de circa honderd mensen voor wie Schiphol de eindbestemming was wel. Zij konden twee zelftests en een flyer met uitleg in ontvangst nemen. Tijdens het taxiën kregen de passagiers via de intercom te horen dat bij de gate een GGD-team met zelftests zou staan.

Op de flyers staat een uitleg hoe de zelftests werken. Die is nu nog in het Engels. GGD Kennemerland werkt aan versies in het Mandarijn en Kantonees, de belangrijkste talen van China.

De GGD deelt de tests uit bij tien tot twaalf vluchten uit China per week. In dat land is het aantal coronagevallen de laatste tijd explosief gestegen, helemaal sinds de overheid de beperkingen heeft losgelaten.

De overheid wil het rioolwater rond Schiphol vaker meten om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. Als er meer besmette reizigers aankomen, is dat mogelijk terug te zien in het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.