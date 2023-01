OM: veel bewijs betrokkenheid Pool Konrad W. bij moord De Vries

Het Openbaar Ministerie meent dat er volop bewijs is voor de betrokkenheid van de 30-jarige Pool Konrad W. bij de moord op Peter R. de Vries. Zo is onder meer zijn DNA gevonden op het bij de moord gebruikte wapen en in de auto die de twee vermoedelijke uitvoerders hebben gebruikt. Het OM zette de verdenkingen vrijdag, tijdens een inleidende zitting tegen de in totaal zes verdachten in de geruchtmakende moordzaak, uitvoerig uiteen.

In oktober 2021 kwam Konrad W. bij de recherche in beeld. Hij is vermoedelijk eind dat jaar teruggekeerd naar zijn vaderland. De Poolse politie heeft hem op verzoek van Nederland opgespoord en op 26 september vorig jaar aangehouden. Op 12 oktober is hij aan Nederland overgeleverd, vrijdag moest hij voor het eerst tijdens de openbare zitting in de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Volgens het OM is hij medeplichtig aan de moord. W. zou betrokken zijn geweest bij de levering van vuurwapens, een vluchtauto en benzine om deze na de moord in brand te steken. De man wil niet verklaren, hij beroept zich op zijn zwijgrecht.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. De twee mannen die de moordaanslag hebben uitgevoerd, Kamil E. (36) en Delano G. (23), werden vrijwel direct na de moordaanslag gepakt. Vorig jaar zomer arresteerde de politie nog eens vier verdachten, van wie er nog drie vastzitten. Onder hen Krystian M. (27), die de moord in opdracht zou hebben geregisseerd.

M. en W. zouden behoren tot een groep Polen die zich schuldig maken aan het plegen van zware misdrijven. M. zat ten tijde van zijn arrestatie vast voor een mislukte moordaanslag in Zeewolde. Ook hij doet er het zwijgen toe. In de rechtszaal gaat hij schuil onder de capuchon van een hoody en een mondkapje.

Vorig jaar eiste het OM al levenslang tegen vermoedelijke uitvoerders E. en G. De rechtbank zag zich op het laatste moment genoodzaakt de uitspraak uit te stellen en het onderzoek naar het tweetal te heropenen, nadat het OM met een nieuwe getuige op de proppen gekomen was. Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van Krystian M. zijn geweest en tal van brisante uitspraken tijdens verhoren hebben gedaan. Hij is vorige maand uitgebreid aan de tand gevoeld en die verhoren gaan deze maand verder. Zijn verklaringen zouden er onder meer op neerkomen dat Ridouan Taghi als de opdrachtgever van de moord op De Vries moet worden gezien. Taghi heeft deze beschuldiging eerder al via zijn advocaat van de hand gewezen.

Vorig jaar besloot de rechtbank ook de zaken tegen alle verdachten in één proces te behandelen. Wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden is nog niet bekend.