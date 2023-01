ProRail: weer minder koperdiefstallen op het spoor in 2022

Het aantal gevallen van koperdiefstal op het spoor is opnieuw gedaald. ProRail registreerde vorig jaar twaalf koperdiefstallen in tegenstelling tot 32 in 2021 en 62 in 2020. De daling wordt mede veroorzaakt door maatregelen die de spoorbeheerder genomen heeft, volgens een woordvoerder van het bedrijf.

Zo zijn er op plekken waar de diefstal veel voorkomt hekken geplaatst en wordt cameratoezicht ingezet. “We hebben het steeds sneller in de gaten”, volgens de woordvoerder.

Ook is er een betere samenwerking met de Landelijke Eenheid van de politie en wordt in kabels koper steeds vaker vervangen door aluminium, dat een lagere waarde heeft. Het aantal diefstallen of pogingen daartoe piekte in 2011, met 516 gevallen en 3 miljoen euro schade tot gevolg, na dat jaar werd een daling ingezet.

Koperdiefstal leidt vaak tot vertragingen en uitval van treinen. Zo vielen maandag tussen Amsterdam en Eindhoven intercity’s uit doordat koperdieven kabels kapot hadden geknipt bij Hedel (Noord-Brabant). Daardoor waren de treinen niet zichtbaar voor de verkeersleiding.