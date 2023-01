Patiëntenclubs: goed dat minister vasthoudt aan concentratie

Patiëntenorganisaties zijn blij dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) het aantal centra voor kinderhartchirurgie wil terugbrengen van vier naar twee. “In het belang van alle kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking hebben wij altijd gepleit om complexe ingrepen te concentreren naar twee centra”, zeggen de Hartstichting, stichting Hartekind, Harteraad en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen in een gezamenlijke reactie.

Kuipers liet maandag weten dat hij vasthoudt aan zijn plannen om de ingrepen te concentreren. Die operaties worden momenteel uitgevoerd in Utrecht, Rotterdam en Groningen, en door een samenwerking van Amsterdam en Leiden. Eerder was aangekondigd dat de centra in Rotterdam en Utrecht open zouden blijven. Nu vraagt de minister de koepel van academische ziekenhuizen, de NFU, om advies.

Volgens de Hartstichting heeft Nederland maar weinig specialisten die in staat zijn om operaties aan harten van kinderen te doen. “Om hun vaardigheden op te peil te houden en als team goed op elkaar ingespeeld te raken en te blijven, is het belangrijk zo veel mogelijk van dit soort ingrepen te kunnen doen.” Met vier centra zijn er te weinig ingrepen om die routine te houden, aldus de stichting. “Er gaan artsen met pensioen en in een aantal ziekenhuizen zijn soms niet meer dan twee of drie artsen beschikbaar. Die moeten samen zorgen dat er zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag iemand klaarstaat. Deze hoge werkdruk is nu al een probleem en op de langere termijn niet vol te houden.”