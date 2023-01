Bonden vragen opnieuw hulp voor leraren met langdurige covid

Meerdere vakbonden hebben het kabinet opnieuw gevraagd om met een oplossing te komen voor mensen die tijdens hun werk in het onderwijs langdurige covid hebben opgelopen. Bij de bonden meldden zich tot dusver ruim duizend medewerkers uit het onderwijs met langdurige covid, die denken dat ze op het werk besmet zijn geraakt. Vorig jaar vroegen de bonden al om financiële tegemoetkoming voor deze mensen.

Iemand die in dienstverband werkt en langdurig ziek wordt, krijgt vanaf het tweede jaar van de ziekte nog maar 70 procent van het loon uitbetaald. Na twee jaar volgt in de regel ontslag. De bonden maken zich “ernstige zorgen” over de inkomensgevolgen voor onderwijspersoneel met langdurige covid. Zij maken ook nog extra zorgkosten als gevolg van de aandoening.

De gang van zaken is oneerlijk, vinden CNV, FNV, de Algemene Onderwijsbond, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en de Algemene Vereniging Schoolleiders. Tijdens de sluiting van scholen in coronatijd bleef de noodopvang voor kinderen namelijk open. Personeel werkte vaak zonder beschermingsmiddelen en de ventilatie van klaslokalen is op veel scholen niet goed geregeld. Voorzitter van CNV Onderwijs Daniëlle Woestenberg: “Het kabinet zag en ziet het onderwijs als cruciale sector.” Ze noemt het daarom “des te schrijnender” dat onderwijspersoneel dat tijdens het werk langdurige covid opliep “kennelijk gewoon pech heeft”.

Deze week lieten FNV en CNV ook al weten de overheid voor de rechter te slepen om financiële compensatie af te dwingen voor zorgmedewerkers die vanwege langdurige coronaklachten arbeidsongeschikt zijn geraakt. Over compensatieregelingen voor zorgmedewerkers met langdurige covid wordt al langere tijd onderhandeld. Woensdagavond had de Tweede Kamer nog flinke kritiek op het uitblijven van een goede regeling voor deze groep.