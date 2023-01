Driesterrenrestaurant Inter Scaldes krijgt nieuwe exploitant

Na 22 jaar stoppen chef-kok Jannis en gastvrouw Claudia Brevet met driesterrenrestaurant Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen. Het vastgoed is overgenomen door Alex Mulder, eigenaar van investeringsmaatschappij Amerborgh en gaat behoren tot de Pillows Hotels groep. Half september komt de exploitatie in handen van Jeroen Achtien en zijn echtgenote Sanne.

Achtien is nu nog chef bij hotel Vitznauerhof in het Zwitserse Vitznau, waar hij onder meer aan het hoofd staat van Restaurant Sens dat twee Michelinsterren heeft. Jeroen en Sanne Achtien leerden elkaar kennen op de werkvloer bij Restaurant De Librije in Zwolle, dat net als Inter Scaldes drie Michelinsterren heeft.

“Na 48 jaar in de keuken te hebben gestaan, waarvan 22 jaar samen met echtgenote Claudia bij Inter Scaldes is het mooi om op een hoogtepunt te kunnen stoppen”, aldus Brevet in een persverklaring. “Ik zie uit naar nieuwe uitdagingen op het gebied van advisering om zodoende mijn kennis, ervaring en liefde voor het vak te delen met nieuw talent. Waar een deur sluit, gaat een andere weer open.” Brevet blijft tot eind december betrokken bij Inter Scaldes.

Jeroen Achtien laat weten dat zijn vrouw en hijzelf eraan toe zijn voor zichzelf te beginnen. “De uitdaging is groot en ik heb veel idee├źn over de exploitatie, om samen met Sanne een kwalitatief goed concept neer te zetten.”