Hiv-vaccin van Janssen werkt niet, onderzoek gestopt

Een experimenteel vaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen tegen hiv, het virus dat aids kan veroorzaken, werkt niet. De eerste tests hebben dat uitgewezen, en daarom stoppen de onderzoeken naar het middel. De Amerikaanse gezondheidsdiensten, de National Institutes of Health, hebben de uitkomst naar buiten gebracht. Janssen, gevestigd in Leiden, bevestigt het stoppen van het onderzoek.

Het vaccin werd sinds 2019 getest met ongeveer 3900 mensen van 18 tot 60 jaar uit Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De proefpersonen waren mensen die transgender zijn en mannen die seks hebben met mannen. In een jaar tijd kregen ze vier prikken. In het vaccin zaten onderdelen van verschillende versies van hiv. Het werd daarom een moza├»ek-vaccin genoemd. Het was de bedoeling dat het afweersysteem daardoor zou leren om het virus te herkennen en uit te schakelen. Afgelopen oktober werden de laatste proefpersonen inge├źnt.

Sommige mensen in de test kregen het vaccin zelf. Anderen kregen een zoutoplossing zonder werkzame stof toegediend, een placebo. In beide groepen kwamen vervolgens ongeveer evenveel hiv-besmettingen voor, het vaccin maakte geen verschil. Volgens de NIH is het vaccin wel veilig om te gebruiken en heeft het geen schadelijke bijwerkingen.

Uit een eerder onderzoek bij vrouwen in zuidelijk Afrika kwam ook naar voren dat het vaccin veilig maar niet effectief is.