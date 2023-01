Vervoerders: beeld staking in avondspits gelijk aan rest van dag

Tijdens de avondspits is ongeveer hetzelfde beeld te zien van de staking van het streekvervoer als eerder op de dag. Dat is de schatting van een woordvoerster van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), waar de vervoerders bij zijn aangesloten. Volgens haar zijn uitschieters naar boven en beneden te zien, maar is de impact in Brabant en Limburg het grootst. Ook rijden er na 21.30 uur geen bussen meer in de regio Utrecht vanwege onderbezetting door de staking.

In Brabant rijdt zo’n 70 tot 80 procent van het streekvervoer momenteel niet en in Limburg ligt dat rond de 60 procent, aldus de woordvoerster. In het noorden van het land zijn de gevolgen van de FNV-staking minder te merken, want daar rijdt 70 tot 80 procent wel. Ook rond Schiphol hebben reizigers weinig last van de actie. “Daar rijdt nagenoeg alles.”

Vakbond FNV, die de staking organiseert, schatte eerder op de dag dat wel 70 procent van het vervoer in de regio donderdag en ook vrijdag niet doorgaat. Zo’n 13.000 mensen in het streekvervoer werken onder de cao waar de staking om gaat. Ongeveer de helft daarvan is FNV-lid. Tussen de 2500 en 3000 leden van de vakbond hebben aangegeven te staken, terwijl er volgens bestuurder Marijn van der Gaag in totaal zo’n 6000 mensen in het streekvervoer werken donderdag.

De FNV-staking, die ook nog vrijdag doorgaat, is het gevolg van stukgelopen cao-onderhandelingen in de nacht van dinsdag op woensdag. De VWOV spreekt van een “impasse” in de onderhandelingen. De werkgevers zijn van mening dat zij een goed bod hebben gedaan. Voor vakbonden FNV en CNV is dit te weinig. Zij vinden dat het nu aan de werkgevers is om het bod te verbeteren. CNV-leden nemen nu nog de tijd om te bepalen of zij ook willen gaan staken.

Verder is er nog de cao Multimodaal. Deze cao is van toepassing op 1300 werknemers van vervoerders die zowel bus- als treinvervoer aanbieden. Ook binnen deze cao wordt gestaakt op donderdag en vrijdag. Op donderdag in Twente, Dordrecht en Limburg, op vrijdag volgt een landelijke staking. Ondanks de stakingen zijn de onderhandelingen over de cao Multimodaal inmiddels wel weer hervat.