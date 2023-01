Minister Adema met spoed uit Berlijn naar Den Haag voor overleg

Minister Piet Adema komt met spoed terug uit Berlijn omdat hij een kwestie moet bespreken in de ministerraad. Waar het over zal gaan, is onduidelijk. Volgens De Telegraaf heeft het te maken met een tegenvaller rond het uitrijden van mest, maar dat laat zowel de minister als het ministerie vooralsnog in het midden.

Adema is in Berlijn voor de Grüne Woche, een belangrijke landbouwbeurs. De minister zegt dat hij “onverwacht” terugkomt “omdat ik een belangrijk stuk op de agenda van de ministerraad heb gekregen”. Dat overleg is later vrijdagochtend.

De Telegraaf meldt dat de minister de Tweede Kamer en de boeren verkeerd heeft geïnformeerd over mest. Boeren zouden dit jaar veel minder mogen uitrijden dan tot nu toe wordt gemeld.