Aanhoudingen voorafgaand aan wedstrijd Feyenoord – Ajax

De politie heeft voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord – Ajax zeven mensen aangehouden. Een deel van hen werd opgepakt op het plein voor het Maasgebouw bij stadion De Kuip, nadat vuurwerk naar de politie was gegooid. Anderen waren eerder op de dag aangehouden, aldus een woordvoerder van de politie. De mensen zijn aangehouden vanwege het roepen van discriminerende teksten, belediging of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

De politie heeft ook enkele seconden een waterkanon ingezet omdat agenten werden bekogeld met vuurwerk bij het Maasgebouw. De bus van Ajax arriveerde rond 13.00 uur zonder problemen bij het stadion, aldus een ANP-verslaggever ter plekke. De spelers uit Amsterdam arriveerden in een anonieme bus die niet overduidelijk van Ajax is. Tijdens de laatste ‘Klassieker’ in Rotterdam werd de bus van Ajax door honderden relschoppers belaagd met rookbommen en vuurwerk toen deze bij het stadion arriveerde.

De wedstrijd tussen de Rotterdamse en Amsterdamse club begon om 14.30 uur.