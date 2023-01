Rutte vindt koranverscheuring een ‘smakeloze’ actie

Premier Mark Rutte vindt de openbare koranverscheuring afgelopen zondag in Den Haag smakeloos. “Dat vind ik smakeloze acties, om boeken die belangrijk zijn voor mensen vanuit hun geloofsovertuiging, daar bladzijden, zo zichtbaar, uit te scheuren. Überhaupt moet je dat volgens mij niet doen met boeken, laat ze heel, maar het is niet zo dat de wet zich daartegen verzet”, zei hij in Brussel.

De actie van een voorman van anti-islambeweging Pegida leidde ertoe dat de Turkse regering de Nederlandse ambassadeur in Ankara op het matje riep. In de Zweedse hoofdstad Stockholm werd afgelopen weekend ook al een koran door een extreemrechtse politicus publiekelijk verbrand. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan reageerde woedend met een nieuwe waarschuwing dat het land en tevens NAVO-lid de beoogde toetreding tot het bondgenootschap van Zweden blijft blokkeren.

Toch denkt premier Rutte dat het zal lukken om Zweden en Finland beide bij de NAVO te krijgen. Volgens hem wordt van alle kanten geprobeerd daarbij te helpen. Zelf belde hij vorige maand nog met Erdogan, maar wat werd besproken zei Rutte niet. “Ik denk uiteindelijk dat het goed komt”, zei hij.