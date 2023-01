IFFR van start: Rotterdam twaalf dagen in teken van film

De 52e editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) gaat woensdag van start. In Pathé Schouwburgplein wordt ’s avonds de openingsfilm Munch vertoond, een filmisch essay over het leven en de kunst van Edvard Munch. Het festival duurt twaalf dagen en sluit op 5 februari af met All India Rank van Varun Grover.

De officiële selectie van het festival bevat meer dan vierhonderd films. Verder vinden er tal van bijeenkomsten, symposiums en borrels plaats. Zestien films doen mee aan de Tiger Competition, het IFFR-podium voor opkomend filmtalent.

De Franse cinematograaf Hélène Louvart krijgt de Robby Müller Award. Deze prijs is bedoeld voor een “uitmuntende beeldmaker” die in de geest van de overleden Nederlandse cameraman wordt geëerd. Müller, die in 2018 overleed, werkte samen met grote filmmakers als Lars von Trier en Steve McQueen.

Een van de grootste namen die het festival dit jaar bezoekt, is de Amerikaanse regisseur Darren Aronofsky. Hij zal op het IFFR zijn nieuwe film The Whale presenteren. De 53-jarige succesregisseur, die eerder Black Swan en Requiem for a Dream maakte, woont op 27 januari de Nederlandse première op het festival bij. De filmer zal ook een Q&A bijwonen waar het publiek vragen kan stellen.