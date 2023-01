Code oranje in zuidoosten vanwege gladheid door ijzel

Voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is code oranje afgegeven vanwege de gladheid die is ontstaan door ijzel. In de rest van het land is code geel van kracht, behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland. Het KNMI waarschuwt dat in Limburg de gladheid kan aanhouden tot in de middag. Op andere plekken duurt het tot in de ochtend.

Ook Weeronline waarschuwt dat het lokaal spekglad kan zijn. “In het oosten van Brabant en Limburg kan de komende uren ook wat (natte) sneeuw vallen”, aldus het weerbureau. In het zuiden van Limburg kan het om een dun laagje sneeuw gaan.

Omroep Gelderland meldt dat in de provincie al meerdere ongevallen zijn gebeurd. “De eerste aanrijdingen ontstonden al vóór middernacht. Vooral op de snelwegen was het raak”, aldus de omroep. De ongevallen gebeurden onder andere op de A12, A50, A1 en A348.