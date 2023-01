Minder dan 300 coronapatiënten nog in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. Het aantal mensen dat met het virus onder de leden in een ziekenhuis ligt, is donderdag gedaald tot onder de 300. Voor het eerst sinds 16 september komt de totale bezetting onder die grens uit.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 294 mensen die positief zijn getest op het virus, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen dag zijn netto negen bedden vrijgekomen.

De bezetting daalt sinds begin januari onafgebroken. Op 3 januari lagen in totaal 819 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuisbed. Dat betekent dat in de afgelopen drie weken ruim 500 coronapatiënten minder in een ziekenhuis liggen.

Dat de totale bezetting daalt, komt doordat minder mensen met coronaklachten in het ziekenhuis belanden. In ongeveer twee weken tijd is de instroom gehalveerd. Over de afgelopen zeven werkdagen hebben ziekenhuizen gemiddeld 62 mensen met corona per dag opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds 20 september.