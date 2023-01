Schade watersnood Limburg 100 miljoen euro lager dan verwacht

De door de overheid en verzekeraars vergoede schade van de watersnoodramp van 2021 in Limburg en een deel van Noord-Brabant is ruim 100 miljoen euro lager dan gedacht. Dat melden de ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

In juli ging het kabinet er nog van uit dat de overheid en verzekeraars ongeveer 500 miljoen euro hebben betaald voor de opgelopen schade. Die raming is nu bijgesteld naar 383 miljoen euro. Het door de overheid uitgekeerde bedrag pakt veel lager uit, volgens de ministers omdat ze nu een duidelijker beeld hebben van de financiële gevolgen.Verzekeraars zijn aan de andere kant meer kwijt. Deze hebben naar schatting 211 miljoen euro uitgekeerd, terwijl ze eerder van 160 miljoen euro uitgingen.

Niet alle gedupeerden van de watersnoodramp in Limburg zijn tevreden met de ontvangen vergoeding. Dat bleek onlangs toen Tweede Kamerleden in gesprek gingen met bewoners en deskundigen. Vooral mensen uit Zuid-Limburg bleken met kosten te zitten die niet waren vergoed. Zij hadden bijvoorbeeld inboedel met een lage dagwaarde – zoals een oude bank – die na de overstroming moest worden vervangen door veel duurdere spullen. Ook is er in de loop van de tijd schade bijgekomen, zoals scheuren in het huis of plinten die lang na de overstroming loslaten.

Wethouder Vanessa de Rond van de gemeente Meerssen in Zuid-Limburg opperde tijdens het gesprek dat voor deze mensen een eenvoudige regeling moet komen van 20.000 euro per gedupeerde. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan selecteren wie daarvoor in aanmerking komt. Die dienst heeft de compensatieregeling namelijk uitgevoerd en heeft al veel informatie over gedupeerden. Ook Kamerleden – onder wie Raymond Knops (CDA) – stonden open voor het idee om compensatiegeld dat op de plank is blijven liggen uit te geven aan gedupeerden die niet-vergoede schade hebben opgelopen.

Woensdag gaat de Tweede Kamer in debat met minister Yeşilgöz over de afhandeling van de schade in Limburg.