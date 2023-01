Nederland en Vlaanderen gaan samen op handelsmissie

Nederland en Vlaanderen gaan dit jaar samen op handelsmissie. Dat hebben premier Mark Rutte en de Vlaamse minister-president Jan Jambon dinsdag afgesproken tijdens de regeringstop tussen de Nederlandse en Vlaamse regering in Den Bosch. Beide bewindslieden wilden na afloop van de top niet zeggen waar die gezamenlijke handelsmissie naar toe gaat. Het zal om AziĆ« of de Verenigde Staten gaan. Doel van de handelsmissie is de Europese concurrentiekracht verder te versterken “in het belang van de lage landen”, zei Jambon.

Op de zesde editie van de regeringstop waren in totaal twintig ministers en staatssecretarissen van beide regeringen aanwezig. In bilaterale sessies hebben zij gesproken over grensoverschrijdende samenwerking op onder meer energie, klimaat, duurzame mobiliteit, stikstof en de aanpak van PFAS. Die stof veroorzaakt onder meer in de Westerschelde, tussen Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen, milieu- en gezondheidsschade.

In dat kader hebben Rutte en Jambon met elkaar gesproken over een Europees normenkader. Nederlandse en Vlaamse wetenschappelijke instituten kijken daarnaast naar technieken om “naar reiniging over te kunnen gaan”, zei Jambon. “Als je PFAS wilt terugdringen, moet je internationaal samenwerken”, vulde Rutte aan.

Vlaanderen haakt ook aan bij het initiatief om te komen tot een Europees verbod op PFAS, zeiden Rutte en Jambon. Nederland heeft in juli 2021 samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen het initiatief genomen om te komen tot een officieel Europees PFAS-verbod.

Naast de handelsmissie zijn er op de top geen besluiten genomen, zeiden Rutte en Jambon. Dat was ook niet het doel van de top, zei Rutte. Vele “gemeenschappelijke vraagstukken” worden op de top besproken en vervolgens uitgewerkt. Zoals de aanpak van drugscriminaliteit, onder meer in de havens van Rotterdam en Antwerpen, het klimaat en de krapte op de arbeidsmarkt.

De topontmoetingen tussen beide regeringen vinden sinds 2011 plaats en zijn met name bedoeld om de banden en samenwerking te verdiepen. Nederland en Vlaanderen zijn “goede buren en goede vrienden. Er is een familieband aan het ontstaan”, zei Rutte.

Het was de zesde keer dat de top plaatsvond. De laatste keer was in november 2021. Vanwege corona spraken de bewindslieden toen digitaal met elkaar.