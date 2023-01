Nieuwe foto’s van jarige Beatrix met koning en Amalia

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft dinsdagochtend acht nieuwe foto’s vrijgegeven van prinses Beatrix. Het gaat om twee driegeneratieportretten van prinses Beatrix met koning Willem-Alexander en prinses Amalia. Daarnaast zijn er twee foto’s van Beatrix met haar oudste zoon, twee foto’s van Beatrix met haar kleindochter en twee soloportretten van de jarige prinses.

De foto’s zijn in december 2022 gemaakt op Paleis Noordeinde in Den Haag. De acht nieuwe portretten zijn gemaakt door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk. De foto’s zijn op dinsdagochtend door de RVD verspreid via de website en de sociale media van het koninklijk huis.

Prinses Beatrix viert haar 85e verjaardag dinsdag zonder haar oudste zoon. De koning is namelijk met koningin Máxima en prinses Amalia op werkbezoek op de Caribische eilanden. Beatrix was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 koningin van Nederland. Tegenwoordig woont de prinses op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.