Advocaat: Taghi heeft geen eerlijk proces door framen en lekken

Door “veelvuldig lekken uit het strafdossier, doelbewust verspreide onjuistheden en het framen in de media”, heeft Ridouan Taghi geen eerlijk strafproces. Dat zegt zijn advocaat Inez Weski woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tijdens de afronding van haar meerdaagse pleidooi in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Tegen de 45-jarige Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is hij het brein geweest achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe.

Taghi ontkent betrokkenheid. Volgens Weski heeft er inmiddels al een publieke berechting plaatsgevonden “buiten de muren van deze zittingszalen die daar vervolgens doorheen gedrongen zijn”. Volgens haar is Marengo een publiek proces geworden waarbij haar cliënt “met een tot op heden blanco strafblad” is gedemoniseerd. “Het proces lijkt zich te bevinden in een parallel universum waar geen feiten en bewijs meer nodig is.”

Weski heeft meerdere keren aangifte gedaan van vertrouwelijke informatie die volgens haar doorgespeeld is naar verschillende media. Het gaat dan bijvoorbeeld over informatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar Taghi sinds eind 2019 zit. Hij was daags na zijn arrestatie in Dubai overgebracht naar Vught, Weski spreekt overigens van “ontvoering” omdat de overbrenging volgens haar niet volgens de regels is verlopen. Ook heeft Weski een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de volgens haar veel te strenge detentieregels die voor Taghi gelden.

Weski rondt donderdag haar pleidooi af. Zij zal dan onder meer ingaan op de volgens haar “algemene inhoudelijke onbetrouwbaarheid van de kroongetuige”. Mede door de getuigenissen van kroongetuige Nabil B. kwam de omvangrijke strafzaak aan het rollen. Sinds bekend is dat B. zich als kroongetuige heeft gemeld, zijn zijn broer, advocaat en vertrouwenspersoon vermoord. Taghi is geen verdachte in die strafzaken, maar justitie vermoedt wel dat hij er achter zit.

Het is nog niet duidelijk wanneer uitspraak wordt gedaan in Marengo, mogelijk in het najaar.