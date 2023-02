Militairen moeten jaar langer wachten op nieuwe gevechtskleding

Militairen moeten een jaar langer wachten op nieuwe gevechtskleding. De kleding van de twee potentiële leveranciers bleek bij testen niet aan de eisen van Defensie te voldoen, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer. Het gaat om ruim 40.000 kledingpakketten.

Defensie gaat toch met beide bedrijven door. “De snelste en beste optie is en blijft het bestaande traject, met de twee potentiële leveranciers, te vervolgen”, aldus de bewindsman. De bedrijven zeggen de gevechtskleding te kunnen verbeteren en komen in de tweede helft van dit jaar met een nieuwe offerte en aangepaste kleding. Dan gaat het ministerie de kleding opnieuw testen.

Het is de tweede keer dat het project wordt vertraagd. Eerder was er oponthoud omdat een afgewezen leverancier een kort geding aanspande omdat die het niet eens was met de reden van afwijzing. Als tussenoplossing krijgen militairen sinds vorig jaar tijdelijk verbeterde kleding.