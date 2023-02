Redactie RTL Nieuws staakt kort na afwijzen loonsverhoging

De redactie van RTL Nieuws heeft kort het werk neergelegd uit protest tegen de afwijzing van een voorgestelde loonsverhoging. Dat bevestigt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) na berichtgeving van Villamedia.

De NVJ eist 11,5 procent loonsverhoging waar de redactie om heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen. De directie van RTL had volgens de bond een tegenbod van 4 procent gedaan, maar dat werd door de werknemers “unaniem afgewezen”, laat Wais Shirbaz van de NVJ weten. Het bod werd volgens de werknemers als “niet serieus bestempeld”.

Met de korte werkonderbreking van een kwartier hopen de werknemers “een nieuw bod dat recht doet aan de positie van de werknemers en de bedrijfsresultaten van RTL” af te dwingen. “Het is de eerste stap op de escalatieladder”, zegt Shirbaz over de actie. “Als de directie bereid is om serieus te onderhandelen, dan gaan we natuurlijk in overleg. Maar zolang daar geen sprake van is, kunnen we niks anders dan een statement maken dat we het er niet mee eens zijn.”

RTL laat weten zich niet te kunnen vinden in het oordeel van de werknemers. “RTL is een solide werkgever die goed zorgt voor zijn medewerkers. Arbeidsvoorwaarden worden regelmatig getoetst en aangepast aan de marktsituatie. We vinden het dan ook bijzonder teleurstellend dat er naar dit soort maatregelen wordt gegrepen.”

De actie heeft volgens een woordvoerster geen gevolgen voor nieuwsuitzendingen van RTL Nieuws of berichtgeving op de site.