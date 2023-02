Jeugdgevangenis langer open door personeelstekort bij andere

Door een personeelstekort bij de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind in Sassenheim moet de jeugdgevangenis Horsterveen bij Evertsoord langer openblijven. Deze zou eind dit jaar zijn deuren sluiten, maar minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) verwacht dat Horsterveen “tot in ieder geval eind 2024 open moet blijven”.

De jeugdgevangenis in Limburg werd eerder tijdelijk in gebruik genomen om extra capaciteit te verwezenlijken en blijft nu open tot de nieuwbouw van de JJI Teylingereind “volledig operationeel is”, schrijft Weerwind aan de Tweede Kamer. Voor de uitgebreide jeugdgevangenis moet extra personeel worden aangenomen. De krapte op de arbeidsmarkt wreekt zich hier. De werving van nieuw personeel vergt daardoor meer tijd dan verwacht, meldt de minister.

De geplande uitbreiding van Teylingereind wordt daarom op een lager pitje gezet. Pas als er voldoende benodigde personeel gevonden is voor de – uitgebreide – jeugdgevangenis in Sassenheim, kan Horsterveen de deuren sluiten.

Door het tekort aan capaciteit in jeugdgevangenissen worden jongvolwassenen die onder het jeugdstrafrecht vallen al – bij wijze van noodmaatregel – in een huis van bewaring geplaatst. Weerwind verwacht dat dit de komende tijd vaker zal gebeuren. “Hoewel onwenselijk voor deze jongvolwassenen, is deze noodmaatregel noodzakelijk om de kwaliteit van het verblijf en de behandeling in de JJI te kunnen waarborgen.”

De minister verwacht dat de komende tijd twintig tot zestig jongvolwassenen in een huis van bewaring zullen zitten. Het gaat daarbij alleen om jongvolwassenen boven de 18 jaar met een preventieve hechtenis, en bij wie de officier van justitie het jeugdstrafrecht wil toepassen.