Van der Burg overlegt met burgemeesters over opvang vluchtelingen

In Utrecht praten de burgemeesters van het Veiligheidsberaad donderdagavond met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de opvang van vluchtelingen. Voorzitter Hubert Bruls van het beraad gaf vooraf aan dat “het piept en kraakt, maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen”.

Andere burgemeesters geven aan dat het lastig wordt. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn zei dat de opvang bij hem “onder druk staat en dat voelt ook iedereen”. Het gaat dan niet alleen om onderdak bieden, maar ook om het leveren van onderwijs en zorg. “En die staan al onder druk”, aldus Heerts.

Ook Sybrand Buma van Leeuwarden heeft met name zorg over zaken als onderwijs, dagbesteding en zorg voor asielzoekers. “Op dit moment heb ik wel het idee dat we aan onze grens zijn.” Buma denkt dat het lastig wordt om snel meer opvangplekken te vinden.

Eerder liet staatssecretaris Van der Burg weten dat er op 1 juli zeker 19.000 opvangplekken bij moeten komen. Bijkomend probleem is dat binnenkort crisisnoodopvangplekken gaan verdwijnen. Ook moet er ruimte worden gevonden voor Oekraïners en vluchtelingen uit dat land die daar oorspronkelijk niet vandaan komen. De regeling waar zij onder vallen eindigt op 4 maart.