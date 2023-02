Het belang van slimme software bij het leveren van pakketjes

De afgelopen jaren bestelden we meer dan ooit online. Maar al vóór de coronapandemie groeide de e-commercemarkt nationaal en internationaal razendsnel. De omzet in de markt voor pakketten die bedrijven naar consumenten sturen nam met bijna 40 procent toe tot zo’n € 1,85 miljard, meldde de ACM in onderzoek naar de post- en pakketmarkt. Ook in 2021 zette deze groei door. In het tweede kwartaal, met het einde van de pandemie en de stijgende inflatie, liet de markt echter een voorzichtig dalende lijn zien.

Het belang van communicatie

Uit onderzoek van PwC blijkt dat de nauwkeurigheid (en niet de snelheid) voor consumenten het allerbelangrijkst is als het gaat om bezorgen van pakketjes. De meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat duidelijkheid over het aflevermoment hierbij belangrijker is dan de snelheid van levering. Communicatie is hier ‘key’ want de meeste klanten maakt het niet uit als het bezorgmoment verandert, als ze het maar weten.

Wat hierbij lastig is, is dat veel retailers gebruik maken van externe partijen voor het bezorgen van pakketten. In 2021 werd 28,9% van de pakketten bezorgd door eigen bezorgers. 71,1% van de binnenlandse pakketbezorging werd uitbesteed aan onderaannemers zoals UPS, PostNL en DHL. Dat gaat in de meeste gevallen goed maar als een pakket niet correct wordt bezorgd, krijgt de retailer vaak de klachten. Natuurlijk zijn er oplossingen zoals track en trace en veel bedrijven proberen ook een persoonlijk berichtje achter te laten als de bezorging niet helemaal verloopt volgens planning maar om op al deze snelle ontwikkelingen in te spelen, is het voor webwinkels en bezorgdiensten vooral essentieel om hun logistieke operatie te effectueren en te innoveren.

Slimme software

Gelukkig is er tegenwoordig slimme software op de markt om het verzendproces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Zo bespaar je als ondernemer tijd en geld bij het versturen van pakketten en worden er minder ‘fouten’ gemaakt in het proces. Je kunt bijvoorbeeld je webshop koppelen aan een softwaresysteem als Sendy.nl. Bestellingen in je webshop worden door speciaal ontwikkelde software automatisch omgezet in labels. Vervolgens kun je de orders per stuk of in bulk invoeren, selecteren en laten vervoeren/retourneren door jouw favoriete verzendbedrijf. Met één druk op de knop zorg je ervoor dat het verzendproces in zo min mogelijk tijd, voor zo min mogelijk geld en met zo min mogelijk fouten verloopt.

Duurzaam pakketjes bezorgen

Naast een accurate bezorging wordt duurzaamheid ook steeds belangrijker voor consumenten. Sustainable verpakkingen en elektrisch vervoer maar ook efficiëntie en zo min mogelijk fouten in de logistiek en planning (lees: onnodige ritten) zijn dan van groot belang. Retourzendingen zijn zorgen voor een grotere footprint van het pakket. In 2021 bedroeg het aantal B2C gestuurde pakketten 508 miljoen stuks. Het aantal retourpakketten was 57,5 miljoen, meer dan 10% wordt gaat dus retour naar de retailer. Vooral de kledingbranche krijgt veel pakketjes terug. Door het bestelproces preciezer te laten verlopen en te zorgen minder teruggestuurde pakketten, verminder je ook de CO2 uitstoot.