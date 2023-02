Opnieuw een onopgemerkt overlijden

In het Belgische Ronse werd in de derde week na de jaarwisseling het lichaam van een vrouw gevonden in haar huis. De vrouw was al drie weken overleden en lag dus, samen met haar dode hondje, al drie weken dood in haar huis. De vijftigjarige vrouw werd gevonden in verre staat van ontbinding en is waarschijnlijk in alle eenzaamheid gestorven.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem, tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat een lichaam lang in huis ligt, voor de overledenen wordt ontdekt. Vaak heeft dit tot gevolg dat de lichamen al aan het ontbinden zijn, waardoor interieur, huis en bewoners gevolgen ondervinden aan deze ontbindingsprocessen. Denk alleen al aan lijkvocht en ongedierte. Zo werd vorig jaar in Waalre een man pas na weken ontbinden in zijn huis gevonden door de stankoverlast en het ongedierte (honderden vliegjes bijvoorbeeld).

Ook in Gouda kennen we een recent voorbeeld. De bewoner zou daar twee maanden dood in zijn huis gelegen hebben. Pas maanden later kon de woning schoon worden gemaakt. Een grote klus.

Crime Scene Cleaning

De schoonmaak na overlijden is uiterst belangrijk. Zeker wanneer het gaat om moord of suïcide. Men spreekt dan over crime scene cleaning. Na een sporenonderzoek van de politie is het bij de vondst van een lichaam belangrijk dat bijvoorbeeld een woning weer wordt teruggebracht naar de oude staat. Voor buurtbewoners en eventuele nieuwe bewoners van een woning sowieso fijn. Professionele schoonmaakteams zijn bekwaam in het wegwerken en opschonen van alle fysieke sporen. Op die manier kan een indrukwekkend voorval, zoals moord, suïcide en een onopgemerkt overlijden, beter verwerkt worden voor toeschouwers én inwoners.

Bloed, urine, lichaamssappen en slijm zijn allemaal zichtbaar, maar juist ook onzichtbare viezigheid moet goed worden gereinigd. Die onzichtbare viezigheid is namelijk erg gevaarlijk. Denk aan bloedresten en lichaamssappen, die kunnen ontzettend veel ziekten bij zich dragen. Door een grondige schoonmaak wordt de kans op besmettingen met ziekten als HIV, TBC en hepatitis C vele malen kleiner.

Professionele schoonmaak

Omdat de schoonmaak van een plaats delict bepaalde materialen en technieken vereist, kan het goed zijn om een professioneel schoonmaakteam in te schakelen. Deze mensen weten wat zij doen, aan welke gevaren zij worden blootgesteld, maar vooral hoe zij dit veilig kunnen schoonmaken. Voor de woning in Ronse zou bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf uit Antwerpen ingezet kunnen worden. Door het hele land worden teams ingezet om snel en effectief een plaats delict schoon te maken. Deze teams zijn uitgerust met bijvoorbeeld veiligheidskleding, maar beschikken ook over een getest plan van aanpak om een crime scene weer terug te brengen naar de oorspronkelijke, hygiënische staat. Het wordt dan ook ten zeerste afgeraden om als amateur aan crime scene cleaning te doen.