Droom je van een leven als ‘digital nomad’? Dit zijn 6 manieren om online geld te verdienen

Voor veel mensen is het een droom om te reizen en tegelijkertijd te werken. In het pre-corona tijdperk waren ‘digitale nomaden’ al overal ter wereld te vinden, maar na de coronacrisis lijkt het alsof nog meer mensen de voordelen van online werk hebben ondervonden. Zou je ook graag de vrijheid van thuiswerken willen ervaren, maar weet je nog niet goed hoe je dat voor elkaar kunt krijgen? Dit zijn 6 manieren waarop je locatie-onafhankelijk kunt werken.

Ga van start als freelancer

In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt, is het gemakkelijker om werk te vinden. Welke ervaring en vaardigheden heb je? En naar wat voor soort online werk kun je dit vertalen? Laat je inspireren door platformen als Upwork of Fiverr, waar dagelijks vele opdrachten in allerlei soorten werkvelden worden gedeeld. Van web designer, project manager, tekstschrijver en grafisch designer, tot online assistent, vertaler en docent.

Schrijf een (online) boek

Heb je bepaalde kennis of expertise over een onderwerp? Dan kun je overwegen om een boek te schrijven. Een boek drukken en uitgeven in eigen beheer zorgt ervoor dat je zelf de touwtjes in handen houdt en je winst kunt maken. Wanneer je een goed boek hebt, dan is de productie en verkoop schaalbaar waardoor je een passief inkomen, oftewel geld wat binnenkomt zonder dat je er extra voor hoeft te werken, kunt creëren. Als je nog geen ervaring hebt met het uitgeven van een boek dan kan een stappenplan je daarbij helpen.

Leer jezelf websites bouwen

Vandaag de dag heeft ieder bedrijf wel een website nodig. Er is veel vraag naar web designers en tegenwoordig hoef je niet eens te kunnen programmeren om een website te kunnen bouwen. Kies een niche waarvoor je websites zou willen bouwen, creëer een portfolio en verkoop jezelf. Hoe meer ervaring je opdoet en hoe beter je je werk doet, hoe makkelijker het zal worden om nieuwe opdrachten te vinden.

Begin een YouTube kanaal

Er zijn heel veel mensen waarvoor YouTube een fulltime baan is geworden. In het begin zul je veel tijd moeten investeren in het maken van content zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Maar wanneer je een publiek opbouwt en structureel goede video’s maakt, kun je door het plaatsen van advertenties en samenwerkingen best wat geld verdienen.

Word een online tutor

Er is altijd vraag naar tutors, in welk veld dan ook. Denk na over wat je iemand kunt leren. Dat kan bijvoorbeeld wiskunde bijles zijn aan jongeren, of Engelse les aan volwassenen. Zoek online naar mogelijkheden of platformen waar je je diensten aan kunt bieden.

Begin met investeren

Investeren kan vooral op de lange tijd een mooie bijverdienste zijn. Voordat je besluit om ergens in te gaan investeren, is het belangrijk om je eerst goed te verdiepen in hoe het werkt. Wat zijn veilige opties? En op welke manier wil je het aanpakken? Op het internet is heel veel informatie te vinden in de vorm van video’s en artikelen. Lees je in en ga van start. Over een tijdje kan je investering zich terugbetalen als een extra inkomstenbron.