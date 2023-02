Ruim 2 miljoen euro op Giro 7244 voor slachtoffers aardbevingen

Op Giro 7244 is in iets meer dan 24 uur meer dan 2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syriƫ, meldt een woordvoerder van het Rode Kruis. De hulporganisatie opende het gironummer maandag na de zware bevingen, die al vele levens kostten.

Het Rode Kruis helpt onder meer mensen onder het puin vandaan te halen, zorgt voor eerste hulp en vervoert slachtoffers naar het ziekenhuis. Ook worden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt voorzien van bijvoorbeeld tenten, dekens en eten. In het gebied is het koud, op veel plekken ligt sneeuw. Volgens de organisatie is het “een race tegen de klok” om mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan te halen.