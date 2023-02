Hoekstra: sturen reddingsteam en geld meest effectief na bevingen

Het sturen van het Nederlandse zoek- en reddingsteam Urban Search and Rescue (USAR) en geld vrijmaken is “het meest effectief” om slachtoffers van de bevingen in Turkije en Syrië te helpen. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bij voetbalclub B.M.T. in Den Haag, waar mensen spullen kunnen inleveren voor slachtoffers van de zware aardbevingen.

Volgens Hoekstra hebben zij “tekort aan bijna alles”. “Vele tienduizenden mensen kunnen geen kant op, hebben geen huis, kleren of eten meer. Een groot deel van de mensen heeft verwondingen en is in vertwijfeling op zoek naar familieleden. Als je dat bij elkaar optelt, dan maakt het heel veel uit dat het kabinet, maar ook gemeenschappen zoals deze, proberen te helpen”, verwijst Hoekstra naar de inzamelingsactie. Dat is een van velen, in het hele land zijn acties opgetuigd om goederen in te zamelen.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maakte woensdag bekend 10 miljoen euro uit te trekken voor noodhulp aan slachtoffers in het noordwesten van Syrië. “Niks is ooit genoeg om deze ellende ongedaan te maken of om slachtoffers te helpen”, zegt Hoekstra daarover.

“Tegelijkertijd voelen we allemaal dat we in Turkije alles op alles willen zetten, maar ook onder nog moeilijkere omstandigheden kijken wat we in Syrië kunnen doen”, aldus Hoekstra. Het noorden van Syrië geldt nog steeds als oorlogsgebied, waar sinds burgerprotesten in 2011 hardhandig werden neergeslagen verregaande westerse sancties gelden tegen het regime van president Bashar al-Assad.

Hoekstra wilde nog niet direct zeggen of hij naar het rampgebied gaat. “Ik wil puur doen wat helpt. Diplomatie achter de schermen is het meest effectief”, aldus de minister.