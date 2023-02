Aan welke eisen moet een goede website tegenwoordig voldoen?

Een website is al lang niet meer alleen het visitekaartje of online uithangbord voor bedrijven. Inmiddels moet er ook omzet mee gegenereerd worden. Vindbaarheid en snelheid zijn enorm belangrijk om zo veel mogelijk bezoekers te trekken maar ook te behouden op je website. Als de website te langzaam is, haken bezoekers namelijk af en is de vindbaarheid op het internet een probleem dan belanden ze überhaupt niet op je website.

De snelheid en vindbaarheid

Het belangrijkste voor een goed werkende website is dan ook betrouwbare webhosting, geen al te grote de bestanden op je website en het regelmatig opschonen van je bestanden. Maar ook moet de website technisch actueel en up to date zijn om snel te laden. Voor de vindbaarheid is Search Engine Optimization (SEO) natuurlijk een must. Hoe hoger je in Google staat, hoe sneller iemand natuurlijk op je website klikt. En hoe meer bezoekers, hoe groter de kans op extra omzet en hopelijk ook winst. Unieke content en de juiste zoekwoorden zorgen hierbij voor een beter zoekresultaat.

Zelf bouwen of uitbesteden?

Er zijn dus nog al wat meer voorwaarden die tegenwoordig gelden. Zelf een magento website bouwen voor een goedwerkende webshop is dan ook lang niet altijd aan te raden. Want naast snelheid en vindbaarheid moet de inhoud, zoals teksten en afbeeldingen, natuurlijk ook relevant zijn voor de doelgroep die je wil bereiken. En ook veiligheid speelt met de toename van cybercriminaliteit een steeds grotere rol. Ongemerkt vergaren veel websites en webshops namelijk privacygevoelige data, zoals persoonsgegevens. En die mogen niet op straat komen te liggen. Bovendien moet een bezoeker in een oogopslag het gevoel hebben dat hij op de juiste website is beland. Beeld en design zijn hier belangrijk. Daarbij is een duidelijke navigatiestructuur een must om bezoekers op je website te houden en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Een bezoeker moet met zo min mogelijk clicks of handelingen de informatie kunnen vinden waarnaar hij/zij op zoek is en niet onnodig hoeven zoeken naar informatie. Grote kans bovendien dat bezoekers van je website vooral via hun smartphone komen. Tegenwoordig zijn de meeste zoekopdrachten afkomstig van een mobiel apparaat of een tablet. Als je website dus niet goed werkt op deze apparaten, verlies je veel bezoekers.

Meten is weten

Mocht je aan alle voorwaarden hebben voldaan, dan wil je natuurlijk weten of jouw website inderdaad zoveel mogelijk bezoekers trekt, behoudt en tot conversie verleidt. Veel bedrijven houden an ook bij hoe vaak hun site wordt bezocht en waar de bezoekers zich ongeveer bevinden. Een tool als Google Analytics kan je daarbij helpen.

Er komt nogal wat kijken bij het bouwen van een goed en snel werkende website. Het kan dan ook verstandig zijn wanneer de technische kennis ontbreekt om het bouwen en/of ontwikkelen van je website volledig uit te besteden aan professionals. Er zijn in Nederland legio bedrijven die hun diensten aanbieden en focussen op het maken van websites. Zorg dan wel dat je een partij kiest die jouw webshop en website kan creeëren die naadloos aansluiten bij jouw merk met focus op optimale conversie, gebruiksvriendelijkheid en last but not least veiligheid!