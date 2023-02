Minister Ollongren: Nederlandse tanks gaan niet naar Oekraïne

De achttien Leopard 2A6-gevechtstanks die Nederland van Duitsland leaset, gaan niet naar Oekraïne. Deze tanks zijn “niet in beeld om geleverd te worden”, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) in de Tweede Kamer.

De Duitse regering heeft gekozen om deze tanks niet aan de regering in Kiev te geven, zei Ollongren. “Dat is een militaire afweging geweest.” Als Berlijn ervoor had gekozen om deze tanks toch te sturen “waren wij er niet voor gaan liggen”.

Premier Mark Rutte zei eerder dat Nederland overwoog om de geleasete tanks te kopen van Duitsland om ze aan de Oekraïners te schenken. Ook heeft het kabinet aangeboden om Oekraïense militairen te trainen zodat ze met de Leopard 2A6 kunnen omgaan.

De Duitse regering heeft lang getwijfeld over het leveren van Leopard tanks die in Duitsland worden gemaakt. Na veel internationale druk besloot de regering van bondskanselier Olaf Scholz vorige maand akkoord te gaan.

Woensdag maakte Ollongren bekend dat Nederland samen met Duitsland en Denemarken zeker honderd oudere gevechtstanks van het type Leopard 1A5 aan Kiev geven. Die moeten “zo snel mogelijk” naar Oekraïne worden gestuurd, aldus de minister.