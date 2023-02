Derdelanders uit Oekraïne blijven langer in opvang voor Oekraïners

Mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben, krijgen langer bescherming in Nederland. De tijdelijke regeling waarmee ze dezelfde opvang en voorzieningen krijgen als Oekraïense vluchtelingen, zou aflopen op 4 maart maar wordt nu verlengd tot 4 september. Ze mogen tot die tijd ook in de opvanglocaties blijven die speciaal voor Oekraïners zijn bestemd. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft dat besloten na overleg met de koepel van gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad.

Het gaat om ongeveer 4660 mensen die in Oekraïne waren voor bijvoorbeeld werk of studie toen daar een jaar geleden de oorlog uitbrak. Als de regeling zou vervallen, moest deze groep derdelanders een asielaanvraag indienen om hier te kunnen blijven. Omdat ze nu langer in de gemeentelijke of particuliere opvang voor Oekraïners kunnen blijven, wordt de reguliere asielopvang niet extra belast. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat al wel beginnen met de behandelingen van asielverzoeken van derdelanders.