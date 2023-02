Vier dagen acties van gemeenteambtenaren in de stad Groningen

Gemeenteambtenaren in de stad Groningen leggen het werk vanaf vrijdag neer. Toezichthouders, boa’s en medewerkers van Stadsbeheer voeren vier dagen actie omdat ze een betere cao willen. Volgens de vakbond FNV gaat het om vijfhonderd tot zeshonderd werknemers van Stadsbeheer en negentig handhavers. Door de actie wordt vrijdag en maandag het huisvuil in de stad Groningen niet opgehaald. Maandag staat er een manifestatie op de Grote Markt gepland.

Eerder vonden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en de Drechtsteden werkonderbrekingen plaats en werd al actie gevoerd in Utrecht. Voor komende week zijn meerdaagse stakingen in Rotterdam en Den Haag aangekondigd. Op 15 februari wordt in Utrecht een landelijke manifestatie gehouden.

De ambtenaren willen een loonsverhoging van 12 procent en onder meer ook automatische prijscompensatie en een structurele loonsverhoging van 100 euro per maand. Verder willen ze geen versobering van hun arbeidsongeschiktheidsregeling.