Vrijdaggebed moskeeën in teken van slachtoffers aardbevingen

In zo’n 148 moskeeën die zijn aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) zal de vrijdagpreek in het teken staan van solidariteit met de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook wordt er een begrafenisgebed gehouden voor de overledenen.

Daarnaast wordt er in de moskeeën op vrijdag opgeroepen om geld te doneren. De ISN begon op 6 februari, de dag van de aardbevingen, een inzamelingsactie. Op donderdagmiddag was al 2,8 miljoen euro opgehaald.

Ook luiden katholieke kerken door heel Nederland als teken van solidariteit de klokken om 13.00 uur, dan begint het vrijdagmiddaggebed in moskeeën.