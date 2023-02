Boekenbal keert dit jaar terug naar schouwburg in Amsterdam

Het Boekenbal vindt dit jaar plaats op 10 maart. Het literaire feest, dat voor de 71e keer wordt georganiseerd, keert terug naar het Internationaal Theater Amsterdam, de schouwburg aan het Leidseplein. Dat heeft boekenkoepel CPNB zaterdag bekendgemaakt.

De vorige editie vond plaats in club Escape. Het jaar daarvoor moest het feest worden afgelast vanwege de coronalockdown. Er was in 2022 een stormloop op kaarten voor het populaire literaire evenement.

Het thema van de 88e Boekenweek, die afgetrapt wordt met het Boekenbal, is Ik ben alles. Op het Boekenbal wordt volgens CPNB “de pluriformiteit van onze identiteit” gevierd. De dresscode van het feest is ‘grenzeloos’.

De literaire wereld werd deze week opgeschrikt door doodsbedreigingen aan het adres van kinderboekenauteur Pim Lammers. In de zaterdagkranten betuigden duizenden schrijvers in een paginagrote advertentie hun steun aan de schrijver, die moest besluiten de opdracht voor het Kinderboekenweekgedicht terug te geven.