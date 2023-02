Voorzitter presidium Amsterdamse gemeenteraad weg om ‘MeToo-grap’

VVD’er Daan Wijnants legt zijn rol als voorzitter van het presidium van de gemeenteraad in Amsterdam neer vanwege een ‘MeToo-grap’ die hij naar eigen zeggen vier jaar geleden gemaakt heeft. “Ik merk dat er minder draagvlak is ontstaan voor mijn rol als voorzitter van het presidium”, zo laat hij weten in een verklaring. Wijnants blijft wel raadslid.

Vorige week publiceerde NRC een artikel over een opmerking die Wijnants in 2019 gemaakt zou hebben tegen zijn VVD-stadsdeelcollega Ellis Mulder: of ze “een MeToo’tje zou kunnen verzinnen” om zo een D66-stadsdeelvoorzitter politiek in het nauw te brengen. Toen Mulder dit binnen haar partij aankaartte, kreeg ze te maken met “ondoorzichtigheid en politieke druk” en “ze wacht nog altijd op een – in haar ogen – fatsoenlijke reactie van de partij”, aldus de krant.

“In 2019 heb ik in een intern overleg een foute en misplaatste grap gemaakt, waar ik direct al spijt van had. Er is vanzelfsprekend nooit sprake geweest van een serieuze opzet of bedoeling. Het spijt me dat ik daar, vier jaar geleden, mensen mee gekwetst heb”, zo zegt Wijnants nu. “Hoewel ik vind dat deze discussie niet in de juiste context gevoerd wordt, wil ik niet dat er licht zit tussen deze rol en het vertrouwen van andere fracties.”

De VVD’er blijft wel raadslid. “De komende periode ga ik mij dan ook weer volledig inzetten om in mijn rol als raadslid Amsterdam iedere dag weer een stukje mooier te maken.”

Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het houdt zich voornamelijk bezig met het functioneren van de raad in algemene zin en bereidt bijvoorbeeld de agenda voor. Ook zat Wijnants bij afwezigheid van burgemeester Femke Halsema, de voorzitter van de gemeenteraad, vergaderingen in de raad voor.