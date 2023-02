Minister Yeşilgöz verwelkomt Nederlands reddingsteam in Eindhoven

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en de ambassadeur van Turkije, Selçuk Ünal, verwelkomen het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR donderdagmiddag bij aankomst op vliegbasis Eindhoven. Ze spreken het team tijdens een korte ceremonie toe. Ook is er een toespraak van de landelijke USAR-commandant Arjen Littooij.

Het vliegtuig met de 65 leden en acht hulphonden van het Urban Search and Rescue Team (USAR) landt zoals het er nu naar uitziet rond 14.15 uur op het militaire vliegveld. Het team reisde vorige week af naar Turkije om te zoeken naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ze redden twaalf mensen en een hond uit het puin.

Op de vliegbasis wachten ook familieleden en vrienden de teamleden op. Ze hebben bloemen bij zich en ballonnen met daarop ‘welkom thuis’. De aankomst- en vertrekhal is versierd met onder meer oranje vlaggetjes en ballonnen. Vanwege de beperkte capaciteit zijn er geen andere belangstellenden welkom. Via een livestream op de website van USAR is de aankomst te volgen.