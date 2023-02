Yeşilgöz over intimidatie jonge vrouwen: de straten zijn van ons

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) noemt het absoluut onacceptabel dat vrouwen en meisjes zich onveilig voelen op straat. Met die conclusie is donderdag hulporganisatie Plan International gekomen, die er onderzoek naar liet doen. “De straten zijn van ons”, zegt de bewindsvrouw in een tweet.

Plan International meldt dat ruim acht op de tien jonge vrouwen (15 tot 25 jaar) weleens te maken heeft gehad met ongewenst seksueel gedrag in het openbaar, zoals nagestaard of nagefloten worden, achtervolgd of gefilmd worden, of vervelende opmerkingen krijgen. Een ruime meerderheid voelt zich daardoor beperkt in de bewegingsvrijheid. Ze mijden daarom bijvoorbeeld openbaar vervoer, sportclubs of hobby’s.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trok vorig jaar soortgelijke conclusies. Het statistiekbureau meldde destijds op basis van enquête-onderzoek – dat is uitgevoerd onder een grotere groep meisjes dan het onderzoek van Plan – dat twee op de drie jonge vrouwen straatintimidatie ervaarde.

6 procent heeft te maken gehad met fysiek seksueel geweld (zoals verkrachting) en drie op de tien geven aan te zijn aangerand (ongewenst te zijn aangeraakt). Ook melden jonge vrouwen in het onderzoek dat ze te maken kregen met iemand die opzettelijk voor hun ogen porno ging bekijken, en werden geslachtsdelen getoond.

Dat alles leidt ertoe dat meisjes en jonge vrouwen zich vaak beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid. Ongeveer de helft beschermt zichzelf door niet alleen te reizen en sommige locaties te mijden. Een kleiner deel zegt niet buiten te sporten of het openbaar vervoer te vermijden. Ze doen verder bijvoorbeeld alsof ze hun telefoon gebruiken, klemmen hun sleutels in hun hand, of kleden zich anders dan ze zouden willen.

In het onderzoek geven zeven op de tien respondenten aan dat er meer en betere voorlichting op scholen moet komen om ongewenst seksueel gedrag te bestrijden. Ruim de helft wil een betere handhaving door politie en/of op scholen.

Plan International is een hulporganisatie die zich over de wereld inzet voor kwetsbare kinderen, met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1087 jonge vrouwen.